10月8日夜、静岡県富士宮市で歩いていた女性に車がぶつかって軽いけがをさせ、そのまま逃走しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。 8日午後8時頃、富士宮市杉田の市道で、歩いていた静岡県富士市に住む会社員の女性（21）に、後ろから走ってきた車がぶつかり、車はそのまま逃走しました。 車の左側のミラーが女性の腕にぶつかり、女性は腕を打撲するけがをしました。 警察によりますと、車は白色だったとい