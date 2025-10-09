宮城県知事選は９日告示され、６選を目指す現職と新人４人の計５人が、いずれも無所属で立候補を届け出た。５期２０年の現県政への評価などが争点となる。投開票は２６日。立候補したのは届け出順に、現職の村井嘉浩氏（６５）、いずれも新人で、前参院議員の和田政宗氏（５１）、元設備工事業の金山屯氏（８５）、前県議の遊佐美由紀氏（６２）、元同県角田市職員の伊藤修人氏（３３）。自民党県議の有志は村井氏の支援組織