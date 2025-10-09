十島村・諏訪之瀬島の御岳で9日午前8時21分に、噴火が発生し、午前9時現在も継続しています。 噴煙は火口から最大1300メートル以上の高さまで上がりました。 灰は9日午後3時まで西方向に流され、十島村ではやや多量の降灰が予想されています。 諏訪之瀬島では噴火警戒レベル2の「火口周辺規制」が継続中で、気象台は、火口から概ね1.5キロの範囲で大きな噴石に警戒するよう呼びかけています。 ・ ・ ・