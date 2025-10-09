◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ヤンキース―ブルージェイズ（８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズのウラジミール・ゲレロ内野手が８日（日本時間９日）、ヤンキースとの地区シリーズ第４戦、「３番・一塁」に座り、１回にいきなり右翼線に先制タイムリーを放った。相手先発はレッドソックスとのワイルドカードシリーズで８回無失点の快投を見せた新人右腕シュリトラー。外角の見送れ