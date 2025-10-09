今季のパ・リーグ新人王争いは熾烈（しれつ）を極める。中でも楽天の宗山塁内野手（２２）はルーキーイヤーをケガなく１軍で完走した。遊撃という守備の要として１年間を走り切った先に見た収穫、課題とは。昨秋ドラフトでは５球団が競合したゴールデンルーキーの現在地に迫った。◇◇周囲から寄せられる大きな期待を背負い、宗山が激動の１年間を走り切った。連日の試合に、過酷な移動。スケジュールに慣れるまでを「