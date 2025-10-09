お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が9日までに自身のインスタグラムを更新。超大物と遭遇したことを明かした。喫茶店内でTシャツ、黒のパンツ姿の自身が、Tシャツ、デニム姿の落語家・笑福亭鶴瓶とポーズを決めるショットをアップ。「奇跡的に喫茶店で鶴瓶師匠にお会いして、ご馳走になりました」とつづった。青木の投稿に、フォロワーからは「凄い〜よかった〜」「スンゴイツーショット」「良かったですね。