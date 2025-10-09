ドジャース夫人会のインスタグラムが8日（日本時間9日）に更新され、本拠でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨むチームに声援を送った。チームは敵地での第1戦、2戦に連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけ、本拠で第3戦を迎えた。先発は今季、開幕から唯一ローテーションを守り、チーム最多12勝を挙げた山本由伸。大谷翔平はレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）を含めPS過去4試合中3試合で安打をマークしており、安定