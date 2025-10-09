日経平均株価は8日より500円以上値を上げて取引が始まり、4万8000円台を回復しています。前日のアメリカ市場では、ハイテク関連株で構成されるナスダックが史上最高値を更新しました。【映像】日経平均株価 4万8000円台を回復この流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行したとみられます。（ANNニュース）