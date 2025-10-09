ＡＫＢ４８の２０期研究生・近藤沙樹（１３）がグループ最年少として経験を積んでいる。昨年１２月のお披露目から約１０カ月で「ファンの方と会う機会が増えてうれしい」と応援してくれる存在を実感。１８、１９日にはイベント「青いマックの日」に参加予定で、地元の愛知県でも積極的な活動を行っていく意欲を示した。最年少で緊張した様子も見せながら、落ち着いた雰囲気だった。小さい頃からアイドルに憧れを持っており、Ａ