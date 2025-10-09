MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。10月7日（火）に放送された３時間スペシャルでは、高嶋がフランスとイギリスを訪れた。イギリスでは、ケンブリッジに住まうプラチナファミリーの知人宅を訪問。敷地の広さ、建物の歴史、優雅な暮らしぶりのすべてに高嶋も圧倒され…。【映像】日本でい