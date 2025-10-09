写真は2025年のCES・ソニーグループの出展。同社は2026年の出展方針を変えた（筆者撮影）【写真で見る】2025年のソニーグループ・プレスカンファレンスで撮影。ソニー・ホンダモビリティのEV「AFEELA 1」は2026年に出荷開始毎年1月にアメリカ・ラスベガスで開催される、世界最大級のテクノロジーイベントである「CES」。2026年も1月6日から開催される。世界中から大手企業やスタートアップが集うイベントなのだが、来年は顔ぶれに