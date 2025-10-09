オンコリスバイオファーマが反発した。同社は８日の取引終了後、腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」のＧＭＰ製剤製造を開始したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。同社は２０２６年のＯＢＰ－３０１の承認に向けてＧＭＰ原薬製造をすでにベルギーのヘノジェン社において完了。商用利用の可能性のあるＧＭＰ製剤についてこのほど製造を開始した。これに伴い、富士フイルムホールディン