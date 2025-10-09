キオクシアホールディングスは３日ぶりに急反発した。９日付の日刊工業新聞が「キオクシアホールディングス（ＨＤ）は２０２６年に第１０世代ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを量産する方針を固めた」と報じ、株価の刺激材料となったようだ。記事によると、第１０世代はデータを送受信するインターフェース速度が現在量産中の第８世代に比べ３３％向上。量産に関しては、四日市工場（三重県四