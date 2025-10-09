タカキューが３日続伸している。８日の取引終了後に２６年２月末日時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。現行制度では毎年２月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に２０００～１万円の優待券を贈呈していたが、変更後は毎年２月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に保有期間に応じて６０００～１万４０００円の優待券を贈呈する。 同時に発表した８月