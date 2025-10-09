午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６８１、値下がり銘柄数は８４２、変わらずは８９銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、非鉄金属、証券・商品、電気機器など。値下がりで目立つのは輸送用機器、水産・農林、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS