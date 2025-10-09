メガチップスが反発している。８日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）と共同保有者による株式保有割合が５．１０％から６．３８％に上昇したことが判明し、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこととしており、報告義務発生日は１０月１日となっている。 出所：MINKABU PRESS