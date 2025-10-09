実況９日９時八丈島の東約１２０キロ大きさ階級／／強さ階級非常に強い中心位置北緯３３度００分東経１４１度０５分移動東北東毎時３０キロ中心気圧９４０ヘクトパスカル最大風速中心付近５０メートル最大瞬間風速７０メートル暴風域半径１６５キロ強風域東側３９０キロ西側３３０キロ 【写真を見る】最新台風22号（ハーロン）今後の3