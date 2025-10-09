【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』（11月28日同時公開）より、本予告が一挙公開された。 ■「全席、最前列。」の臨場感を強烈に焼き付ける本予告 2025年にデビュー10周年を迎えた彼らは7月26日・27