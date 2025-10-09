スウェーデンの王立科学アカデミーは8日、今年のノーベル化学賞を京都大学の北川進特別教授（74）ら3人に贈ると発表した。このニュースは中国でも大きな注目集めている。化学賞の受賞が決まったのは、北川氏のほか、豪メルボルン大学のリチャード・ロブソン教授（88）と米カリフォルニア大バークリー校のオマー・ヤギー教授（60）。受賞理由は「金属有機構造体（MOF）の開発」。選考委員会のハイナー・リンケ委員長は「MOFは非常に