9日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝152円73銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円72銭前後と29銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース