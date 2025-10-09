女優の石原さとみ（38）が16日の放送回からMCを務めるNHK「あしたが変わるトリセツショー」(木曜19・30)に5カ月ぶりに復帰する。石原は5月15日の放送をもって第2子出産のために産休入りしていた。復帰初回となるテーマは「スマホとのつきあい方」。ノーベル賞候補の睡眠学者が自ら実践する“睡眠の質をあげる”スマホ技などを紹介する。石原は復帰初回の収録を終え、「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワク