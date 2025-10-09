非常に強い台風22号に伴い、気象庁は伊豆諸島に大雨・暴風・高波の特別警報を発表しています。引き続き、最大級の警戒が必要です。【写真を見る】柱倒れる八丈町に大雨特別警報すでに統計史上最大の雨伊豆諸島に暴風・波浪特別警報も発表中【台風22号】八丈町に設置されたカメラで午前6時半前に撮影された映像です。電柱が傾きだし、そのまま倒れる様子が写っています。八丈町ではけさ、大雨特別警報が発表されていて、付近