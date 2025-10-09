国連は8日、資金不足の影響からPKO＝平和維持活動にあたる部隊のおよそ25％を削減する方針を明らかにしました。国連のPKO＝平和維持活動にあてる予算は加盟国の分担金で成り立っていますが、国連の高官は8日、まだ支払われていない資金が7月時点で20億ドルを超え、活動の遅れや中止が相次いでいることを明らかにしました。その上で、世界各地で平和維持活動にあたっている兵士や警察官らのおよそ25％を削減する方針を示しました。