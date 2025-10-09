9日朝、名古屋市緑区で市バスとワンボックスカーの事故があり、乗客ら9人がけがをしました。いずれも軽傷だということです。警察と消防によりますと、9日午前7時半ごろ、緑区黒沢台の交差点付近で市バスとワンボックスカーが衝突し、目撃者から110番通報がありました。衝突のはずみで駐車中だった別の車も巻き込まれたということです。この事故で、バスの乗客の10代から60代の男女8人と、ワンボックスカーに乗っていた20代の男性1