アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画について、イスラエルとイスラム組織ハマスが「第一段階」に合意したと表明しました。トランプ大統領は8日、「イスラエルとハマスが和平計画の第一段階に合意したことを誇りに思う」とSNSに投稿。ハマスが拘束している「すべての人質がまもなく解放される」とし、「イスラエルは合意に基づいたラインまで軍を撤退させる」と発表しました。一方、ハマスも声明で「責