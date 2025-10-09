学生最後の駅伝シーズンに意欲を見せる早大・山口智規photo by AFLO後編：早大駅伝主将・山口智規インタビュー今季の早稲田大学は、ハーフマラソンで大学生世界一に輝いた"山の名探偵"工藤慎作や、鈴木琉胤と佐々木哲というふたりのスーパールーキーが話題となることが多かった。そして、彼らに負けじと、特大のパフォーマンスを見せたのが駅伝主将の山口智規だった。シーズンイン当初こそなかなか調子が上がらなかったが、５月