世界陸上最終日を観戦し、刺激を受けた早大・山口智規photo by Wada Satoshi前編：早大駅伝主将・山口智規インタビュー9月13日〜21日、東京で開催された世界陸上選手権。連日、会場となった国立競技場は熱気に満ちあふれていた。そんな熱狂から遠く離れて、大学生ランナーたちは来るべき駅伝シーズンに備えて走り込んでいた。早稲田大学の駅伝主将、山口智規（４年）もそのひとり。世界選手権の期間中は、ちょうど菅平高原（長野