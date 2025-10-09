ヤンキースに7シーズン在籍日米通算507本塁打の松井秀喜氏が8日（日本時間9日）、ヤンキースタジアムでの地区シリーズ、ヤンキース─ブルージェイズ戦の始球式を務めた。ヤンキース時代の2009年にはワールドシリーズMVPに輝いた大砲の登場に、ニューヨークが熱狂した。ピンストライプのユニホームをまとった松井氏が登場すると、大歓声が降り注いだ。始球式でノーバウンド投球を披露。笑顔で記念撮影に応じた。ヤンキースに