2023年より準備室として活動してきた日本国際インフルエンサー協会(JIIA)が、2025年9月吉日に一般社団法人として法人化しました。今後、企業や自治体の海外に向けた情報発信の支援を本格的に展開していきます。 日本国際インフルエンサー協会(JIIA) 法人化日：2025年9月吉日 日本国際インフルエンサー協会(JIIA)は、更なる事業拡大と社会的責任の遂行を目的として、一般社団法人として法人化。準備室段階から