小峰無線電機から、強靭なロバスト光ケーブルをリールに巻いて持ち運びやすくした「イージーロバストケーブル」が登場。2025年10月より販売が開始されます。 小峰無線電機「イージーロバストケーブル」 発売日：2025年10月 小峰無線電機が販売する「イージーロバストケーブル」は、丈夫なロバスト光ケーブルと軽量な樹脂製リールを組み合わせた製品。持ち運びやすさと敷設のしやすさを両立し、現場で素早く簡