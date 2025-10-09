５月に第２子出産を報告した女優の石原さとみが、１６日放送回からＭＣを務めるＮＨＫ総合「あしたが変わるトリセツショー」（木曜・後７時半）に復帰した。５か月間の休養を経て復帰した石原は、収録後に「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」とコメント。復帰回のテーマは「スマホとのつきあい方」だが「実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです。でも、今回のテーマが『ス