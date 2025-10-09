社会現象級の大ヒットで上映が続いている映画『国宝』。高畑充希が演じる春江の少女時代、その重要な役どころを担い、“入れ墨”シーンで鮮烈な印象を残したのが若手俳優・根本真陽（ねもと・まはる／17）だ。迫真の叫びと存在感あふれる演技で、「あの子は誰？」と一気に注目を集めた。【画像】映画『国宝』場面写真完成した映画を観て、根本は「余韻がすごくて、見終わったあと1週間くらいずっと引きずってました。歌舞伎の