2025年8月1日で10周年を迎えた講談社「週刊少年マガジン」編集部が運営する漫画アプリ「マガポケ」が、「持って帰れる複製原画展」を大阪で開催することを発表した。MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店で、9日から11月9日まで開催される。【写真】欲しい！『薫る花』『しかのこ』など…持って帰れる複製原画これは10周年記念の企画の１つとして7月に東京渋谷で実施され、読者からは「私の街でも開催してほしい」という要望が