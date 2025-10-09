９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、雨清水家の長男・氏松（安田啓人）が、三男・三之丞（板垣李光人）との会話で、雨清水家の事業があまりうまくいっていないことを匂わせる。この日の「ばけばけ」では、見合いを断られたトキ（高石あかり）を、傳（堤真一）とタエ（北川景子）が呼び出し、婿取りではなく、嫁に行くのはどうかと提案する。嫁にいけば、トキは貧乏な生活から抜け出すことができるからだ。