とちぎテレビ 街の「住みやすさ」や「魅力」を独自の調査で算出した、都道府県別の魅力度ランキングが、２つの民間会社から１０月、発表されました。 それぞれの調査で栃木県の魅力は国民にどう映ったのでしょうか。 ８日、大手不動産会社の大東建託が発表したのは、住み心地とイメージによる評価から、独自に算出した都道府県別の「街の魅力度ランキング」です。 １位は４年連続となった福岡県で、行政サー