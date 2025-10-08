とちぎテレビ 特定外来生物に指定されている「クビアカツヤカミキリ」による樹木への被害拡大を防ごうと下野市で８日、栃木県や市町の担当者を集めた研修会が行われました。 クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメなど主にバラ科の樹木に寄生し、幼虫が樹の内部を食べて枯らしてしまう外来のカミキリムシです。 日本では２０１２年に愛知県で最初の被害が確認されましたが、その後、２０２３年１月現在埼玉県など１