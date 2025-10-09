#PR 【変わった間取り】2部屋を合体した進化系1LDK木造アパートを内見！物件紹介YouTuber・ゆっくり不動産さんが最新動画で、福岡市郊外にある古い木造アパートのリノベーション物件を紹介。その独自すぎる『縦合体1LDK』に、衝撃と称賛の声を寄せた。 いつものように物件資料に目を通していたゆっくり不動産さんは「むむむ、な物件を見つけてしまいました」とピンとくる物件と偶然出会う。今回内見するのは