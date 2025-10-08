とちぎテレビ 九州の玄関口福岡県の名産品が一堂に集まった物産展が、９日から市内の百貨店で始まるのを前に、８日、親善大使らがとちぎテレビを訪れ、イベントの魅力をＰＲしました。 ８日、とちぎテレビの須藤揮一郎社長のもとを訪れたのは、福岡親善大使の高橋彩夏さんと、太宰府天満宮の巫女・萩尾文香さんら７人です。 福岡名物の明太子や梅ヶ枝餅、それに伝統工芸品の包丁など、合わせておよそ５０品目が、８日から