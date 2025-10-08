とちぎテレビ サッカーＪ３の栃木ＳＣは、今シーズンも残り８試合と終盤に差し掛かり、週末に控えるホーム戦に向けてたくさんの人にスタンドへ足を運んでもらおうと８日、選手が自らＪＲ宇都宮駅でチラシを配って県民に呼び掛けました。 ＪＲ宇都宮駅の周辺でチラシを配布したのは、栃木ＳＣの選手１１人とサポーターおよそ４０人です。 栃木ＳＣの順位は現在リーグ７位。１２日にカ