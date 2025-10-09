お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が9日、X（旧ツイッター）を更新。自身の「病名」を明かした。しんごは「僕やばい位睡眠障害です」と告白。「2時間で良い本気で泥の様に寝たいそんなリラクゼーションサロン無いかな？是非伺いたい」とつづった。睡眠障害とは、不眠症や中枢性過眠症群、概日リズム睡眠覚醒障害など睡眠に関するさまざまな病気、疾患の総称。しんごは7日の更新では「ストレスが15分溜まると足を掻きむしって