8日夜、井川町のスポーツ施設の敷地内で1頭のクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと8日午後7時5分ごろ、外で作業をしていた50代の男性が井川町坂本字横岡の井川町スポーツ交流館の駐車場を歩いているクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1.2メートルです。すぐそばには民家が、付近には井川町体育館や子育て支援多世代交流館「みなくる」