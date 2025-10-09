かつてのオランダ代表は攻撃陣が最大のストロングポイントだったが、近年のオランダ代表は守備陣が主役だ。右サイドでのハードな守備に加え、攻撃でも貢献できるインテルDFデンゼル・ダンフリースもそれを象徴する特別なDFと言えるだろう。29歳を迎えているダンフリースは代表キャップ67試合を記録していて、さらにDFながら11ゴールを決めている。これはDF登録の選手としてはオランダ歴代3位の数字で、上には13ゴールのフランク・