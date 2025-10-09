バルセロナのアカデミー出身者であり、チアゴ・アルカンタラの弟としても知られるMFラフィーニャ。バルセロナでは主力というわけではなかったが、2014-15シーズンは36試合、2016-17シーズンには28試合をこなすなどタレント集団の中で奮闘してきた。そんなラフィーニャは2020年から2年間パリ・サンジェルマンでもプレイしているが、当時のパリといえばリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、ネイマールの超豪華3トップを抱えていた