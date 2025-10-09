今季よりミランの指揮官に復帰したマッシミリアーノ・アッレグリは、ここまで［3-5-2］のシステムをベースに4勝1分1敗と良いスタートを切っている。このシステムで攻撃の柱になることが期待されているのが、FWラファエル・レオンだ。これまでは左ウイングでプレイすることが多かったレオンだが、アッレグリは2トップの一角に据える考えでいる。負傷で序盤は欠場することになったが、この代表マッチウィーク明けよりレオンのプレイ