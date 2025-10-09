日本たばこ産業（JT）と日本航空（JAL）は、マウスウォッシュタブレット「Chupica」の実証実験を行った。「Chupica」は水を使わず口腔内を清潔に保てるタブレット型ハミガキ兼マウスウォッシュで、2024年9月に一般市場での試験販売を開始した。前身の「mouthpace」は国際宇宙ステーションへの搭載実績が4回あり、8月1日からは油井宇宙飛行士の長期滞在ミッションでも搭載している。今回の実証実験の対象は日本航空の客室乗務員約10