エジプト代表が2大会ぶり4回目となるFIFAワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ26アフリカ予選・第9節が8日に行われ、エジプト代表はジブチ代表と対戦。8分にイブラヒム・アデルが頭で先制点を決めると、14分にはモハメド・サラーが左足で追加点をマーク。さらに84分にもサラーが後ろから来た浮き玉のパスを相手GKの頭上を越すダイレクトボレー弾を決めて、3−0で快勝した。この結果、7勝2分けの無敗で首位に立つ