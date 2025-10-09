パレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画についてイスラエルとイスラム組織ハマスが「第一段階」に合意したと発表したことを受け、国連のグテーレス事務総長は8日、声明を発表し歓迎しました。グテーレス事務総長は仲介に尽力したアメリカやカタールなどに感謝したうえで、「関係者全員に対し、合意条項を遵守するよう強く求める」と強調し、すべての人質の解放や戦闘の完全な停止を改めて訴えました。また、グテーレス事務総長は、