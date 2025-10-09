乾燥が気になる秋冬にぴったり、MISSHAの「M パーフェクトカバー セラム BBクリーム」が2025年10月8日よりAmazon先行発売♡ 美容液成分62％配合で、スキンケアとベースメイクがこれ1本で叶うハイブリッド感覚のBBクリームです。ナチュラルなツヤ感と赤みカバー効果で、乾燥肌でも長時間もちもち水光肌が続きます♪ 美容液成分62％で叶える水光肌 「ミシャ M パーフェクトカ