8日夜、五城目町の秋田自動車道下り線でクマが車と衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。県警高速道路交通警察隊の調べによりますと8日午後10時半ごろ、五城目町大川谷地中字稲葉谷地の秋田自動車道下り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断していたクマ2頭と衝突しました。車を運転していた能代市の60代の男性にけがはありませんでした。クマ2頭はいずれも体長が約70センチで、衝突後に死んだということで