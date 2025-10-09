10月8日午後、静岡県焼津市の国道150号交差点で、車2台と、自転車が絡む事故があり、自転車に乗っていた80代の男性が重体、それぞれの車を運転していた男性が重軽傷を負いました。 8日午後2時頃、焼津市三和の国道150号の交差点で、軽乗用車とワンボックスカーが出合い頭に衝突し、さらに軽乗用車が交差点を走っていた電動アシスト自転車に衝突しました。 この事故で、電動アシスト自転車に乗っていた同市中新田に住む無職